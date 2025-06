Accoltellamento nel rifugio per senzatetto in Oregon e attacco con lanciafiamme in Colorado

STATI UNITI - Un grave episodio di violenza si è verificato in un rifugio per senza fissa dimora a Salem, Oregon, dove un uomo armato di coltello ha ferito undici persone. La struttura della Union Gospel Mission offre ogni notte riparo a circa 150 uomini. Tutti i feriti sono stati ricoverati in ospedale e il sospetto è stato preso in custodia dalla polizia di Salem. Le autorità stanno analizzando i video di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’accoltellamento di massa. Non sono state rese note né l’identità dell’aggressore né le condizioni delle vittime.



Parallelamente, in Colorado, un altro grave episodio ha scosso la comunità: un uomo di nazionalità egiziana, Mohamed Sabry Soliman, è stato arrestato dopo aver attaccato con un lanciafiamme artigianale e diverse molotov un corteo a sostegno degli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza. L’attacco, avvenuto a Boulder, ha causato almeno otto feriti, di cui uno in condizioni critiche. Soliman, che si trova illegalmente negli Stati Uniti, è accusato di crimine d’odio a livello federale.



Le autorità federali hanno riferito che l’uomo avrebbe pianificato l’attacco da circa un anno e che durante l’aggressione ha urlato slogan a favore della Palestina. L’FBI ha aperto un’inchiesta definendo l’episodio un atto terroristico mirato. Soliman ha dichiarato agli inquirenti di voler colpire la comunità sionista.