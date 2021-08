Accoltellamento di fronte alla cattedrale, un arresto

TRIESTE - La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Trieste ha arrestato il presunto responsabile dell'accoltellamento avvenuto lo scorso 27 Giugno a Trieste, in Piazza della Cattedrale a San Giusto, avvenuta ai danni di un cittadino serbo.

Si tratta di un giovane classe 2000 di origini dominicane. Le indagini, hanno permesso agli inquirenti di ricorstruire la dinamica della violenza nella quale due uomini erano stati rinvenuti dalla Squadra Volante con sanguinamenti multipli a livello dell’addome e del mento; pertanto, erano stati trasportati all’Ospedale di Cattinara per ricevere le prime cure. Dopo le medicazioni, l’aggressore era stato dimesso mentre l’aggredito era stato ricoverato in prognosi riservata a causa di una profonda ferita al pettorale destro con conseguente pneumotorace e un trauma cranico.



Il gruppo di sudamericani, del quale l’aggressore faceva parte, ha innesecato una lite per futili motivi con il ragazzo serbo e, successivamente, dopo uno scambio di battute sono passati alle mani innescando una rissa.



All’improvviso uno dei sudamericani ha estratto un coltello (poi occultato in un’aiuola) sferrando alcuni colpi verso il ragazzo serbo. Gli elementi raccolti hanno permesso al GIP e al PM di emettere un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’aggressore, il quale, dopo essere stato individuato nella giornata di ieri a casa di un amico, è stato tratto in arresto. Ora dovrà rispondere davanti alla legge dei reati di “tentato omicidio aggravato”, “porto d’armi e oggetti atti ad offendere” e “lesioni personali in concorso”.