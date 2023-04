Accoltellamento in centro: trentenne finisce in ospedale

UDINE - Un uomo di 30 anni è rimasto ferito presumibilmente con un’arma da taglio al culmine di una lite che ha coinvolto almeno due persone, avvenuta nel pomeriggio di sabato un’abitazione privata al civico 272 di viale Venezia a Udine. A quanto si apprende, l’uomo avrebbe riportato alcune ferite lievi ad una mano e, dopo essere stato soccorso dagli operatori sanitari, è stato portato all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’, nel capoluogo friulano. Non è in pericolo di vita. La lite, dovuta a un regolamento di conti legato alla criminalità cittadina, avrebbe coinvolto almeno due persone, conoscenti, una di nazionalità italiana, rimasta ferita, e l’altra pakistana, non ancora rintracciata dalla Polizia, che sta conducendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio.