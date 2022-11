Accoltella un ragazzo, fugge e poi ferisce un'altra persona

MESTRE (VENEZIA) - Accoltellamento a Mestre nel pomeriggio di venerdì 4 novembre. L’episodio è accaduto verso le 19.30: ferito gravemente per un colpo d'arma da taglio all'addome un 25enne mestrino aggredito al culmine di una lite da uno straniero. Quest'ultimo è stato fermato in serata dagli agenti della polizia locale.



È accaduto vicino alla stazione ferroviaria. Il giovane è stato operato all’ospedale dell’Angelo e trasferito in Rianimazione in condizioni che rimangono serie.



L’aggressore era fuggito ma poco dopo all'altezza di via Cappuccina ha colpito ancora un cittadino straniero: in questo caso la ferita è risultata lieve.

Le Volanti della polizia di stato e gli uomini della locale hanno iniziato la caccia all’uomo: il presunto responsabile è stato fermato poco dopo.