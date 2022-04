Accoltella un minorenne: arrestato

PADOVA - Arrestato 21enne ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un minorenne nel bagno di un bar: l’episodio era accaduto lo scorso sabato 2 aprile a Este.



Un 17enne quel giorno si era accorto, durante una serata in compagnia, che gli era stato rubato il portafogli. Il ladro sarebbe stato un 21enne di origini marocchine. I due quella sera si erano affrontati.

Poi poco dopo il ragazzo aveva trovato il portafoglio, ma vuoto. All’interno c’erano 400 euro. Nel bagno poco dopo era stato affrontato da un 21enne: il 17enne era risultato ferito lievemente all’addome con un coltellino.



Poi è stato ricoverato in ospedale per i primi soccorsi, non è grave. Il ragazzo qualche giorno dopo si è presentato ai Carabinieri per fornire la sua versione. Sarebbe a capo di una baby gang locale: è stato arrestato.