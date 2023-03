Accoltella la moglie e fugge, ricercato

VERONA - Un uomo ha accoltellato nel Veronese la moglie ed è poi fuggito. La donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Verona. Il fatto è accaduto oggi a Palù. L'aggressione, secondo quanto si è appreso, è avvenuta in seguito ad una lite, poi degenerata, tra i due coniugi nella loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno esteso le ricerche in tutta la zona, per ora senza esito.

È un cittadino romeno 50enne l'uomo che questa mattina ha accoltellato la moglie durante una lite nell'abitazione della coppia a Palù (Verona). E' fuggito nella campagna circostante ed è tutt'ora ricercato dai carabinieri. I coniugi, entrambi originari dello stesso Paese, abitavano nel comune veronese da circa vent'anni. La donna è rimasta gravemente ferita dal fendente sferrato dall'uomo. La coppia, da quanto si è appreso, ha una figlia 18enne.