Accoltella la moglie e fugge, continua la caccia all'uomo

VERONA - Al momento ancora nessuna traccia del 50enne romeno che all'alba di ieri ha accoltellato la moglie nell'abitazione della coppia a Palù nel veronese e poi è fuggito. I Carabinieri sono impegnati da ore in un'imponente caccia all'uomo con 14 pattuglie che hanno battuto a tappeto le campagne e l'area che comprende anche i territori confinanti dei comuni di Zevio e Oppeano. Per le ricerche è stato impiegato anche un elicottero che ha sorvolato la zona. Numerosi i posti di blocco dislocati dai militari dell'Arma. Da quanto si è appreso l'uomo dopo avere gravemente ferito la moglie si è dileguato in pigiama e ciabatte, lasciando a casa l'auto e i documenti. E' stata la figlia 18enne a dare l'allarme, facendo intervenire i sanitari del Suem 118, la madre è in prognosi riservata. Ancora da chiarire le cause dell'alterco culminato nell'accoltellamento, un vicino di casa ha descritto la coppia come tranquilla e di non avere mai assistito a litigi famigliari.