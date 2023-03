Accoltella la ex nel giorno della Festa della Donna

TRIESTE - Accoltella l’ex compagna nel giorno della Festa della Donna. E’ accaduto mercoledì in tarda serata a Trieste. Un cittadino kosovaro ha ferito in maniera grave la ex compagna che – stando alle prime ricostruzioni – proprio ieri l’aveva denunciato. Secondo quanto si apprende, l'uomo, un cittadino kosovaro, di 39 anni, si è presentato spontaneamente in Questura, a Trieste. Nei suoi confronti è stato disposto immediatamente un provvedimento di fermo ed è stato chiuso nel carcere del Coroneo. Continuano invece le indagini da parte della polizia per ricostruire nel dettaglio la vicenda. La vittima, di 45 anni, di nazionalità bosniaca, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara.