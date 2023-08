Accoltella ex moglie, Procura chiede il carcere

ROVIGO - La Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto la convalida dell'arresto del cittadino marocchino che nella giornata di ferragosto aveva accoltellato in più parti del corpo l'ex moglie, aggredendola nel parcheggio delle biciclette della stazione di Rovigo. Per l'uomo è stata anche chiesta la custodia cautelare in carcere.

Le ipotesi di reato contestate sono tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, e minaccia grave ad un uomo che aveva c ercato di intervenire per difendere la vittima. L'indagato aveva anche violato il divieto di avvicinamento alla donna. Lo comunica, in una nota, il procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, precisando che il procedimento è in fase di indagini preliminari.

