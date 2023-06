Accoltella due persone e scappa

LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - Indagini dei carabinieri sono in corso per risalire all'autore e al movente di un accoltellamento avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì a Lignano Sabbiadoro (Udine) e in cui sono rimaste ferite due persone. Ad agire, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti investigative, sarebbe stato un uomo che poi è fuggito. Il ferito più grave, un giovane di circa 28 anni, è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Udine: ha subito ferite gravi e profonde ma non sarebbe in pericolo di vita. Un secondo ferito - sarebbe un parente della prima vittima - è stato accompagnato per accertamenti al Pronto soccorso di Latisana: le sue condizioni non preoccupano. In queste ore i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e visionando le telecamere di videosorveglianza della stazione balneare per chiarire la dinamica dell'episodio e individuare l'assalitore. (ANSA)