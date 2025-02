Accoltella cinque passanti a Villach: morto un 14enne

VILLACH (AUSTRIA) - Un 23enne siriano ha accoltellato cinque persone nel centro di Villach, nel sud dell’Austria, uccidendo un ragazzo di 14 anni. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio, poco prima delle 16, nei pressi della piazza principale della cittadina. Secondo la polizia, l’uomo ha colpito cinque passanti, tutti uomini, nei pressi di un ponte sul fiume Drava. L’attacco si è interrotto grazie all’intervento di un fattorino di 42 anni, che, assistendo alla scena dalla sua auto, ha investito l’aggressore facendolo cadere a terra e ferendolo. Il più anziano dei feriti ha 32 anni.

Il portavoce della polizia, Rainer Dionisio, ha dichiarato di non aver “mai vissuto nulla di simile” nella sua lunga carriera. Le forze dell’ordine stanno verificando la presenza di un possibile complice, mentre l’Ufficio per la sicurezza dello Stato e la polizia giudiziaria hanno preso in carico le indagini. Due elicotteri della polizia hanno sorvolato la città per ore, mentre nella zona dell’attacco sono stati istituiti cordoni di sicurezza e attivata la task force Cobra. L’atmosfera a Villach è di forte tensione: testimoni raccontano di una piazza principale deserta, con negozianti e passanti sotto shock. “Sembrava un film horror. È successo tutto in un attimo”, ha riferito un testimone.