Accoltella barista a Mestre, si costituisce l'aggressore 

MESTRE - Lo aveva aggredito con un coltello. Si è costituito il presunto responsabile dell'aggressione a mano armata, avvenuta durante la notte precedente a Mestre in Via Querini, nei pressi di un bar, confermando la sua responsabilità in merito all'accaduto. Dal momento dei fatti, incessanti sono state le ricerche poste in essere dai militari dell'Arma, che hanno concentrato le loro attività sul contesto familiare e delle conoscenze del presunto responsabile.

Lo straniero, 32enne, è stato denunciato a piede libero per lesioni personali gravi.