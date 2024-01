Accoltellò un uomo, in carcere 23enne

VERONA - I Carabinieri di Castagnaro (Verona), in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Verona su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato un marocchino 23enne, accusato di lesioni personali aggravate nei confronti di un connazionale di 34 anni, che aveva aggredito ed accoltellato. Il fatto risale allo lo scorso 27 maggio, quando, nel paese bassa veronese, durante una violenta lite tra extracomunitari nei pressi della stazione ferroviaria, la vittima, senza fissa dimora, era stata gravemente ferita in un accoltellamento. L'uomo aveva subito una profonda e vistosa ferita, con lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Le indagini dei Carabinieri di Castagnaro hanno consentito di ricostruire il violento episodio, originato da una discussione per futili motivi. I militari hanno recuperato e sequestrato l'arma del delitto, un coltello da cucina della lunghezza di circa 33 centimetri, identificando il presunto responsabile che ora è stato arrestato e portato in carcere.