Accoltellò il compagno, dopo la condanna in appello va ai domiciliari

VENEZIA - E' stata scarcerata e sconterà la pena agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico, Valentina Boscaro, 32 anni, condannata a 20 anni in secondo grado a giugno per l'omicidio del fidanzato, Mattia Caruso. La decisione - informano i quotidiani locali - è stata presa dal Tribunale del Riesame distrettuale, a cui la Corte di Cassazione aveva inviato gli atti su istanza dei difensori. Il ricorso per la scarcerazione era stato motivato dalla necessità per la donna di accudire la figlia minorenne. Boscaro non potrà comunque utilizzare smartphone o computer e potrà comunicare soltanto con la stretta cerchia familiare.

Il tutto in attesa della sentenza diventi definitiva, davanti alla Cassazione. Boscaro uccise con una coltellata al cuore Caruso nell'automobile dell'uomo, in un parcheggio ad Albignasego (Padova), nel settembre 2022. L'arma del delitto, un coltello a serramanico, venne trovato ripulito dal sangue in una tasca del suo giubbotto. La donna, che aveva dato versioni contrastanti sull'episodio, dopo alcuni giorni confessò di aver agito al culmine di una lite e di continui maltrattamenti da parte dell'uomo.

