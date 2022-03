Accende l'auto per scaldare il motore, ma il mezzo va a fuoco

VALVASONE - Accende l’auto prima di andare al lavoro, poi mentre si scalda fa colazione. Quando rientra in casa però la vettura va a fuoco.

E’ successo ieri mattina intorno alle 8, in un’abitazione di Via Glera a Valvasone in provincia di Pordenone. Distrutto il mezzo, danneggiata la rimessa.



Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Spilimbergo e San Vito al Tagliamento.