Arriva per la prima volta a MOGLIANO VENETO l’unico spettacolo di magia itinerante!

Dal 14 AL 24 novembre 2024, spettacoli GIOVEDI ORE 17:30, VENERDI ore 17:30 e ore 21:00, SABATO ore 16:30, DOMENICA ULTIMO SHOW ORE 16:30, teatro tenda installato nel PARCO PRIMAVERA

“La magia è lo strumento per far stupire le persone e un modo che fa diventare gli adulti bambini, anche per un solo attimo (HARRY POTTER)

Uno spettacolo di 80 minuti adatto a tutti, grandi e piccoli!

Uno show dove il pubblico sarà coinvolto in un viaggio fantastico nel mondo della MAGIA: apparizioni, trasformazioni, escapologia, esperimenti di mentalismo e lettura del pensiero ma soprattutto tanta comicità, uno spettacolo da non perdere.

“Abracadabra Magic Show “ è uno spettacolo itinerante ed UNICO in Italia, all’interno di un magico teatro tenda allestito per l’occasione.

Un racconto poetico, un viaggio coinvolgente nell’affascinante mondo dell’illusionismo, alla scoperta dei più straordinari segreti dei prestigiatori.

Classe 1990, ROCCO ARCURI sviluppa precocemente l’interesse per le arti circensi e il mondo dello spettacolo.

Spettacoli improvvisati, il fascino di un palcoscenico e del generare sorrisi sono elementi che emergono spontaneamente e si concretizzano grazie alla frequentazione a Milano della “Piccola Scuola di Circo”.

Parallelamente Rocco frequenta il liceo artistico, scuola che gli offre la possibilità di interessarsi ad altre sfumature del mondo artistico e sceglie di proseguire con la specializzazione in architettura e design.

Il binomio tra circo e studio sfocia quindi nel costante desiderio di dare forma concreta ai propri desideri e alle proprie passioni che si manifestano quindi nella creazione di illusioni e giochi di prestigio.

Passione, talento e bravura: sono questi gli ingredienti di “ ABRACADABRA MAGIC SHOW ”, uno spettacolo davvero coinvolgente adatto a tutti.

Unione tra filosofia, teatro, comicità e magia. Sorprendenti performance in cui si svelerà lo straordinario nell’ordinario, vivendo istanti di pura meraviglia.

Il mago è colui che è capace di rendere grande una cosa infinitamente piccola.

Non c'è nulla di magico in ciò che vedi, la magia sta solo in ciò che credi, quindi assapora ogni emozione che ti viene data.

Per maggiori informazioni:

pagina Facebook: https://www.facebook.com/roccoarcurimago?locale=it_IT

biglietti https://bigliettoprenotato.it/

info e whatsapp 349.6852268