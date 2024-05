Abitazione distrutta da un incendio: l'allarme nella notte

SAPPADA - Una casa vacanze di quattro piani è stata completamente distrutta da un violento incendio scoppiato nella notte nella Borgata Mulbach di Sappada, in provincia di Udine. Le operazioni di spegnimento, iniziate poco dopo la mezzanotte, sono andate avanti per tutta la notte, con l'intervento di tre squadre di vigili del fuoco provenienti da Tolmezzo, Rigolato e Santo Stefano di Cadore.

Secondo le prime ricostruzioni, quando i pompieri sono arrivati sul posto, le fiamme si erano già propagate all'intera struttura in legno, rendendo impossibile l'ingresso all'interno dell'edificio. Di conseguenza, le squadre hanno dovuto iniziare le operazioni di estinzione dall'esterno.

Al momento, non risultano esserci persone coinvolte nell'incendio, in quanto l'abitazione era adibita a casa vacanze e risultava vuota al momento del rogo. Le cause che hanno innescato il violento incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura sono ancora in corso, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per tutta la notte per domare le fiamme che hanno completamente distrutto l'edificio.