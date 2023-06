Abbiamo lasciato il posto fisso per lavorare da casa. Ora guadagniamo dieci volte tanto

Il concetto del posto fisso come obiettivo lavorativo sta perdendo appeal per molti professionisti. Questo è il caso di Kelan e Brittany Kline, una giovane coppia di sposi che nel 2019 ha compiuto una scelta coraggiosa: lasciare i propri lavori per avviare una propria attività lavorando da casa. Un cambiamento radicale non solo per il loro stile di vita, ma anche per le loro finanze, dato che il reddito mensile della coppia è passato da 100.000 dollari annui a una cifra straordinaria di 100.000 dollari al mese. Prima di questa svolta, Brittany era insegnante mentre Kelan aveva esperienze in vari ambiti, incluso quello di guardia di sicurezza.



La storia di Kelan e Brittany è stata raccontata da Forbes, che ha voluto approfondire il loro percorso di successo. I due hanno creato il sito "The Savvy Couple" che in breve tempo è diventato un punto di riferimento per i risparmiatori in tutta l'America. Ciò che rende la loro storia davvero notevole è che nessuno dei due aveva esperienza precedente nella gestione di un'attività online. Nonostante ciò, in soli tre anni il loro blog si è trasformato in una fonte di reddito significativa.



L'obiettivo del blog era inizialmente condividere con gli altri le loro esperienze nel gestire al meglio le proprie finanze, basandosi sulla loro esperienza personale nell'affrontare le sfide economiche con un reddito limitato per la loro nuova famiglia. L'iniziativa ha avuto un successo immediato, riuscendo a generare un guadagno di 500 dollari al mese inizialmente. Ma poi, il blog ha iniziato a guadagnare popolarità e di conseguenza le entrate sono aumentate in modo significativo.



Oggi, Kelan e Brittany godono della libertà di non dover rispettare orari d'ufficio e di poter gestire il loro tempo in modo autonomo. Si svegliano quando desiderano, trascorrono la colazione con le loro figlie e organizzano le attività quotidiane a loro piacimento. Questo era uno dei loro obiettivi quando hanno intrapreso questa strada. Oltre a ciò, si concedono numerosi giorni di riposo e godono di tre o quattro vacanze all'anno.



"La nostra esperienza di crescita è sicuramente diversa rispetto a quella che abbiamo avuto con i nostri genitori, che facevano il tradizionale orario d'ufficio dalle 9 alle 17", ha commentato Brittany. "Stiamo lavorando duramente per insegnare ai nostri figli che è possibile creare una vita di libertà attraverso impegno, disciplina e dedizione. Anche se lavoriamo da casa o online, abbiamo ancora responsabilità e scadenze da rispettare".



La storia di successo di Kelan e Brittany Kline dimostra che, con il giusto impegno e determinazione, è possibile realizzare i propri sogni e raggiungere l'indipendenza finanziaria.