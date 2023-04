''Abbiamo la certezza di infiltrazioni mafiose nella nostra regione'' 

VENEZIA - "Prima eravamo convinti, e forse avevamo la presunzione di essere indenni da questi fatti; oggi non abbiamo più questa convinzione e abbiamo la certezza che abbiamo infiltrazioni malavitose e mafiose anche in Veneto". Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, chiamato oggi a testimoniare come parte lesa nel processo contro la presenza dei Casalesi a Eraclea, in provincia di Venezia, nell'aula bunker del Tribunale, a Mestre. "Ho fatto il mio dovere - ha sottolineato -, la Regione si è costituita parte civile e sono venuto a deporre come deve fare ogni cittadino. La Regione potrebbe anche, nonostante la legge, non costituirsi parte civile, la legge lo prevede e credo quindi sia un obbligo costituirsi parte civile e denunciare quando qualcosa non va". Il processo, in corso da tempo, riguarda attività di stampo mafioso commesso nel Veneto Orientale, tra Eraclea e San Donà. Numerosi gli imputati che in parte hanno patteggiato, mentre altri sono sotto giudizio per giri di appalti non trasparenti, favori di varia natura e denaro sconosciuto al fisco.