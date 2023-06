Santa Bona di Vidor, Santa Maria del Pero a Monastier di Treviso Sant’Eustachio a Nervesa della Battaglia e Santa Maria Assunta a Mogliano: questi i luoghi magici che apriranno le loro porte gratuitamente al pubblico in quattro eventi contraddistinti da un programma musicale e teatrale di qualità, dalle suggestioni classiche, accessibile e inclusivo, con l’obiettivo di offrire al pubblico cultura e bellezza nei prossimi giovedì sera d’estate.

Abbazie in Festival è il nuovo format che unisce questi luoghi storici diffusi nella provincia di Treviso, promosso e sostenuto dalla sinergia dei Comuni di Monastier di Treviso, Vidor, Nervesa della Battaglia e Mogliano Veneto. La nuova veste della rassegna parte dalla volontà del direttore artistico Matteo Gobbo Trioli, musicista di formazione ed eclettico coordinatore di eventi, di rendere la cultura di qualità semplice e accessibile a tutti, utilizzando l’attrattività delle location come elemento ulteriore di richiamo all’opera artistica, che amplifica ed esalta la singolarità del genius loci.

Dal melodramma di Donizetti, passando per il jazz dei teatri di Broadway, alla commedia Goldoniana: l’ideazione del programma è stata affidata a Spirito Nuovo Venezia - Aggregazione Italiana per la Cultura, l’Arte e la Musica, associazione culturale punto di riferimento nell’organizzazione di eventi, che ha pensato le performance artistiche specifiche per ogni abbazia con la volontà di dare, attraverso l’arte espressiva, risonanza all’architettura. Gli allestimenti scenici saranno infatti all’insegna dell’essenzialità, proprio per permettere alle abbazie di essere il palcoscenico unico di ciascun evento.

Matteo Gobbo Trioli, direttore artistico di Abbazie in Festival “La fattiva collaborazione tra le quattro amministrazioni Comunali di Monastier di Treviso, Vidor, Nervesa della Battaglia e Mogliano Veneto ha permesso di mettere in rete risorse e luoghi, per poter organizzare in modo sinergico e coordinato questo Festival. Una sfida culturale che punta alle proposte classiche di qualità nel segno dell’accessibilità e della semplicità affinché musica e teatro siano sempre più fruibili da tutti, dando anche l‘opportunità di immergersi nelle bellezze architettoniche, storiche e naturali del nostro splendido Veneto”

Sponsor della rassegna sono le trevigiane Arper S.p.a. e Uahuu S.r.l.

La rassegna prenderà il via giovedì 15 giugno. Nella cornice bucolica dell’'Abbazia di Santa Maria del Pero a Monastier di Treviso, L’Accademia in Opera, con la regia di Maurizio Franceschetti, metterà in scena il melodramma giocoso “Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. L’Abbazia sarà il palcoscenico per ben 40 artisti, tra cantanti solisti e il Coro Arsamanda diretto da Paola Burato: con la sua bellezza intramontabile, il luogo creerà uno sfondo incantevole per questa straordinaria rappresentazione, consentendo a mente e corpo di fondersi in un’atmosfera magica e indimenticabile.

Continuerà poi nei successivi giovedì d'estate: il 22 giugno all'Abbazia Santa Bona di Vidor, il 6 luglio all’Abbazia di Sant’Eustachio a Nervesa della Battaglia, il 13 luglio a Santa Maria Assunta a Mogliano Veneto.