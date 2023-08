Abbatte un altro drone su Mosca

Frammenti del velivolo senza pilota sono caduti nell'area dell'Expocenter. Chiuso e poi riaperto l'aeroporto di Vnukovo. Sventato attacco con drone marino Kiev contro navi Mar Nero



Ancora attacchi di droni ucraini su Mosca. Secondo quanto ha riferito sindaco Sergei Sobyanin, questa mattina all'alba le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto un velivolo senza pilota diretto sulla capitale provocando un'esplosione che è stata avvertita in tutto il distretto finanziario. "I detriti sono caduti nell'area dell'Expocentre senza causare danni significativi all'edificio", ha detto Sobyanin su Telegram, aggiungendo che non sono state segnalate vittime.



Il ministero degli Esteri russo ha precisato che l'attacco è avvenuto alle 4 del mattino ora locale. Dopo l'attivazione dei sistemi di difesa aerea il drone ha "cambiato il suo percorso" candendo su un edificio non residenziale nella zona di Krasnopresnenskaya. Secondo quanto riferito dalla Tass l'esplosione ha fatto parzialmente crollare un muro esterno dell'edificio.



A seguito dell'incidente lo spazio aereo sopra l'aeroporto internazionale di Vnukovo che serve Mosca è temporaneamente chiuso e i voli sono stati ritardati, hanno riferito i media statali russi.



È la terza volta questo mese che questa parte di Mosca viene colpita dai detriti dopo che una serie di attacchi con droni sulle città russe, con Kiev che ha avvertito che arriveranno altri attacchi.



SVENTATO ATTACCO CON DRONE MARINO KIEV

Il ministero della Difesa russo annuncia che è stato sventato un tentativo di attacco da parte di un drone marino ucraino contro le navi da guerra nel Mar Nero. Il drone, prosegue il ministero, è stato distrutto la notte scorsa a circa 237 chilometri da Sebastopoli, la base della flotta del Mar Nero in Crimea.