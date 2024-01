Abbandonato a casa da solo: bambino di 9 anni sopravvive per due anni

Un bambino di 9 anni ha vissuto da solo in un’appartamento tra il 2020 e il 2022 senza riscaldamento e per lunghissimo tempo nessuno se n’è accorto.E’ successo a Nersac, in Francia. La madre 36enne, come riporta la stampa francese, aveva la custodia del bambino era andata a vivere a pochi chilometri di distanza con il suo compagno.



Il piccolo si arrangiava da solo per pasti, prendendo qualcosa dai vicini, andava sempre a scuola e aveva ottimi voti. Nessuno sospettava potesse essere stato abbandonato. L'allarme è stato lanciato dai vicini, che occasionalmente gli portavano il cibo. L'appartamento non era riscaldato e privo di elettricità. Da quando è stato scoperto un anno fa, il bambino vive ora in una famiglia affidataria. La madre è stata accusata di abbandono di minore e condannata a sei mesi di detenzione.