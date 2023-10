ABACO ARTIGIANO.

Artisti del ferro battuto, del vetro, del restauro, della tappezzeria e del complemento d’arredo presenteranno al pubblico dei singolari manufatti frutto della collaborazione con architetti di fama internazionale.

Dall’incontro tra le sapienti mani dell’artigiano e la sua capacità di tradurre le idee di uso espresse dagli architetti nascono opere uniche, contemporanee e funzionali.

Sabato e domenica 21 e 22 ottobre presso le Cantine Brandolini di Cison di Valmarino si potranno ammirare le creazioni di maestri artigiani associati.

L’esposizione, visitabile gratuitamente dalle 14.00 alle 19.00 di sabato e per tutta la giornata di domenica, promossa da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Vittorio Veneto, rientra nel progetto “Il borgo del saper fare” del Comune di Cison di Valmarino finalizzato a tutelare e rigenerare il patrimonio culturale, rivitalizzando al contempo il borgo dal punto di vista sociale ed economico.

Un appuntamento da non perdere dove la bellezza si declina come arricchimento personale oltre che stimolo per la creatività.

ESPOSITORI

ARTE ORGANARIA – Alessandro Girotto sin da piccolo manifesta l’amore per la musica e gli strumenti musicali, in particolare l’organo a canne. L’attività a tempo pieno inizia collaborando con il padre Silvano dal giugno del 1970. Dal 1° febbraio 1975, con l’iscrizione alla Camera di Commercio incomincia l’attività come titolare di impresa artigiana. Approfondisce oltralpe le qualità e gli insegnamenti con il Maestro George Weischaupt di Westendorf Germania che lo invita a seguire la sua scuola, ottenendo l’abilitazione e il diploma di maestro restauratore d’organi.

*Arte Organaria è diventata Bottega Scuola grazie al riconoscimento di Maestro Artigiano da parte della Regione del Veneto ad Alessandro Girotto.

BOTTEGA VAZZOLER – Fondata dal nonno Bruno che nel 1967, dopo aver appreso l’arte del ferro battuto dal maestro Toni Benetton, ha deciso di aprire la propria attività. Negli anni entrano in azienda il figlio Maurizio e a seguire i nipoti Gabriele e Leonardo. La magia dell’elemento, la conoscenza delle tecniche e l’ esperienza di oltre cinquant’anni consentono di sviluppare nuove idee che permettono al ferro battuto di inserirsi elegantemente nei contesti contemporanei.

CORTE STUDIO GLASS – Nasce a Venezia nel 2007 per poi trasferirsi ad Asolo nel 2014. Per le sue opere vengono usate diverse tecniche come “a lume”, vetrofusione e pittura.

Ad oggi l’azienda lavora e collabora con realtà da tutto il mondo. Della produzione viene in particolare apprezzata la reinterpretazione della tradizione in chiave moderna.

FELTRACCO FRATELLI SRL – L’azienda è rinomata e conosciuta a livello internazionale per la realizzazione e il restauro di terrazzi e pastelloni alla veneziana, in particolare di cotto e calce, per la creazione di mosaici con riproduzione storica degli stessi e per la stesura di pavimenti con qualsiasi tipologia di marmo e pietre di propria lavorazione.

In particolare opera nell’ambito di ville e palazzi storici, monumentali e sacrali. Utilizza materiali completamente naturali, biocompatibili e bio riciclabili.

HISTORYA RESTAURI E DECORI – Restauratori qualificati per interventi su opere d’arte: dipinti su tela, tavole, manufatti lignei e lapidei, edifici storici; specializzati nel restauro, nella

progettazione e nella costruzione di meridiane. L’azienda realizza affreschi e decorazioni personalizzate utilizzando pigmenti naturali e tecniche antiche per creare opere esclusive. *Hystoria è diventata Bottega Scuola grazie al riconoscimento di Maestro Artigiano da parte della Regione del Veneto a Ivan Ceschin.

MARCHEA – I progetti di Marchea sono unici e da scoprire. Linearità geometrica per ridisegnare lo spazio. Realizzazioni personalizzate su misura con un approccio differente tra spazi privati e di lavoro. Il metallo, elemento duro e malleabile, viene piegato a nuove forme per dar vita a progetti singolari attraverso una lavorazione complessa dove la qualità

e la personalizzazione su misura sono il tratto distintivo.

TAPPEZZIERI DI MARCA – Rappresenta un gruppo di artigiani tappezzieri operanti nella Marca Trevigiana: Tappezzeria Bellè, Cattai, Federica Zorzetto, Vesti la Tua Casa, TreZeta Tende. Rivestimenti su misura di imbottiti e tendaggi per abbellire gli spazi interni ed esterni delle dimore interpretando il gusto del cliente. “Quando si porta a casa qualcosa fatto da noi, si porta nella propria quotidianità un po’ del nostro cuore, un nostro momento di vita. La nostra maestria è messa a disposizione per valorizzare la qualità degli ambienti in cui si vive.”

TORRESAN TRAVERTINO Italian Creations – Elementi d’arredo, d’illuminazione e soluzioni per pavimenti e rivestimenti in marmo Travertino italiano. 60 anni di storia, di esperienza, di crescita e oltre 30 anni di specializzazione nella lavorazione del Travertino. La missione: diffondere la “Cultura del Travertino” per la realizzazione, nel pieno rispetto dell’ambiente, di prodotti artigianali che non temono lo scorrere del tempo.

*TORRESAN TRAVERTINO è diventata Bottega Scuola grazie al riconoscimento di Maestro Artigiano da parte della Regione del Veneto ad uno dei soci, Robert Torresan.

VilliZANINI, Ferro Battuto D’Arte dal 1655 – Azienda che porta avanti l’arte del ferro battuto da 14 generazioni. La passione spinge ad esplorare anche altre forme, altri materiali, altri metalli come l’ottone, il bronzo, l’acciaio. La mission è quella di far convergere il meticoloso lavoro dell’artigiano con gli stili di vita dei clienti. Realtà specializzata nella lavorazione dei metalli per progetti di architettura di alto profilo a livello internazionale. Cancelli, balaustre, porte e ogni sorta di elemento in metallo su disegno e su misura per ville, hotel, yacht privati.