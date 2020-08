AAA cercasi volontari per il CombinAzioni Festival 2020

FOTO: edizione 2019



MONTEBELLUNA – Il CombinAzioni Festival, tra gli eventi culturali più attesi della Marca, non solo si farà pur con tutti gli accorgimenti del caso, vista la contingenza pandemica ma quest’anno amplia ulteriormente il suo “raggio d’azione”. I 12 eventi principali, infatti, si svolgeranno tra Montebelluna, Trevignano, Volpago del Montello e Crocetta del Montello.



La sesta edizione, prevista dal 18 al 27 settembre avrà come titolo "Che fine ha fatto il futuro?" e così come l’anno scorso oltre a richiamare tanti spettatori di certo non mancherà di coinvolgere un corposo numero di giovani collaboratori: nella passata edizione infatti sono stati 35 i volontari giunti da tutto il Veneto per dare una mano.



Coloro che desiderano fare le loro parte come volontari al CombinAzioni Festival 2020 hanno tempo fino a finne mese per dare la propria disponibilità nell’accoglienza del pubblico, negli infopoint, nella gestione dei social media e dell’ufficio stampa. Basterà compilare un modulo online disponibile nelle pagine Facebook e Instagram di CombinAzioni Festival.



“Mai come oggi, dopo il periodo di distanziamento fisico, si percepisce forte il bisogno di tornare a vivere esperienze collettive culturali, che siano anche di incontro, conoscenza ed emozione – precisano gli organizzatori dell’associazione CombinAzioni -. Il festival ci sarà quindi anche quest’anno”.