A4, occhio alla chiusura per lavori

TRIESTE - Per due weekend consecutivi in orari notturni il tratto dell’autostrada A4 Nodo di Villesse – svincolo di Redipuglia verrà chiuso in entrambe le direzioni.

Il tratto sarà infatti interessato da interventi di costruzione dell’elettrodotto “Strassoldo – Redipuglia” sovrappassante l’autostrada. Si inizia sabato 07 maggio dalle ore 23,00 fino alle ore 07,00 di domenica 08 maggio.

Compatibilmente alle condizioni meteorologiche i lavori – con conseguente chiusura del tratto autostradale – riprenderanno dalle ore 23,00 di sabato 14 maggio fino alle ore 07,00 di domenica 15 maggio.