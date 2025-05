A4, occhio al traffico per il ponte della Pentecoste

VENEZIA - Traffico in aumento sulla rete di Autostrade Alto Adriatico per la ricorrenza dell’Ascensione che richiamerà questo fine settimana sulle coste del Friuli Venezia Giulia e del Veneto migliaia di turisti in particolare dall’Austria. Quest’anno, inoltre, la data coinciderà anche con il “ponte” per la Festa della Repubblica italiana e ciò comporterà un intensificarsi maggiore dei traffici su alcune tratte autostradali.



Si tratta di una sorta di anticipazione di ciò che potrebbe accadere, stando alle prime previsioni basate sui dati storici (maggiori dettagli verranno forniti nei prossimi giorni a tal riguardo), tra il 6 e l’8 giugno per la Pentecoste (quest’anno in coincidenza con la chiusura delle scuole) e tra il 19 e il 22 giugno per il Corpus Domini.

Prima delle due festività, sarà da prestare particolare attenzione a ciò che potrebbe verificarsi, domani, martedì 27 maggio quando si potrebbero verificare code e rallentamenti in prossimità dello svincolo di Latisana per chi proviene da Venezia e Trieste sulla A4 già a partire dal tardo pomeriggio per il concerto di Vasco Rossi a Bibione.



E’ invece previsto per il 29 maggio, (giorno dell’Ascensione in Austria) il primo bollino rosso (traffico particolarmente intenso) sulla A57 Tangenziale di Mestre per la tutta la giornata, mentre i transiti saranno sostenuti fin dal mattino sulla A23 (Udine Sud – Palmanova) e nel tratto a due corsie nel pomeriggio e alla sera nel tratto a due corsie della A4 tra San Donà di Piave e Portogruaro in entrambe le direzioni.



Stesso copione sulla Tangenziale di Mestre (direzione Trieste) il 30 e il 31 maggio, mentre potrebbero verificarsi code e rallentamenti all’uscita della barriera di Trieste/Lisert. Domenica 1°giugno ancora code e rallentamenti sulla Tangenziale di Mestre limitate al mattino, sulla A4 in entrambe le direzioni al mattino e al pomeriggio in prossimità degli svincoli direzione mare e nel tratto a due corsie tra San Donà e Portogruaro (direzione Trieste)

Fari puntati, infine, sul 2 e 3 giugno (entrambe giornate da bollino rosso) per i primi rientri dai ponti festivi a partire dalla sera di lunedì 2 giugno in entrata alla barriera di Trieste/Lisert e nel tratto a due corsie e fin dal mattino di martedì 3 giugno sulla Tangenziale di Mestre (direzione Trieste) e nel tratto a due corsie Portogruaro – San Donà dell’autostrada A4 per la ripresa dei traffici commerciali provenienti dall’Est Europa.

In allegato, qui sotto, il programma delle previsioni