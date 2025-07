A4 nel caos: asfalto sciolto dal caldo, caselli chiusi a Verona e traffico bloccato

VERONA - Un altro giorno di caldo estremo e l’asfalto dell’autostrada A4 si è letteralmente sciolto, costringendo alla chiusura i caselli di Verona Sud e Verona Est. Il cedimento è avvenuto questa mattina nel tratto tra Verona Sud e lo svincolo per l’A22 del Brennero, in direzione Milano. Le temperature elevate hanno deformato il manto stradale, creando le cosiddette “ormaie”, pericolose per chi viaggia e rilevate subito dai sistemi di monitoraggio della concessionaria.



La prima corsia di marcia è stata chiusa per motivi di sicurezza. Gli automobilisti si sono trovati in coda per chilometri, con rallentamenti che hanno interessato anche la viabilità urbana e le tangenziali di Verona. In mattinata, il traffico è stato deviato verso il casello di Sommacampagna, unico accesso consigliato per chi era diretto a Milano.



I tecnici sono al lavoro per ripristinare la sicurezza della strada, ma le riparazioni sono complicate proprio dal caldo, che rende difficile l’utilizzo di materiali ad asciugatura rapida. La Polizia Stradale gestisce la situazione in autostrada, mentre la Polizia Locale presidia le vie esterne ai caselli per deviare il traffico e contenere le code.



Secondo gli esperti, il fenomeno dell’asfalto che si scioglie sotto il sole è aggravato dai cambiamenti climatici e dalla frequenza sempre maggiore di ondate di calore. I sindacati del settore trasporti chiedono da tempo una revisione dei materiali e piani di manutenzione più efficaci per affrontare estati sempre più torride.



Nel frattempo, la società autostradale invita gli automobilisti a consultare i canali di informazione prima di mettersi in viaggio e a evitare le ore più calde della giornata, quando il rischio di nuovi cedimenti è maggiore.