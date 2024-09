A4, lavori notturni per la terza corsia

PORTOGRUARO - Dopo l'apertura, in modalità provvisoria, della terza corsia nel tratto Alvisopoli-Portogruaro in direzione Venezia, continuano i lavori nel cantiere. Nei prossimi giorni, informa Autostrade Alto Adriatico, dovranno essere rimosse le barriere provvisorie in cemento e installate le barriere metalliche (guard-rail) in posizione definitiva sulla rampa del nodo di Portogruaro che collega la A28 (provenienza Conegliano) alla A4 (direzione Venezia): attività queste che necessitano di assenza di traffico. Per tre notti consecutive la Concessionaria ha programmato, di concerto con le ditte appaltatrici, la chiusura, all'altezza del Nodo di Portogruaro, del ramo che collega la A28 (provenienza Conegliano) alla A4 (direzione Venezia).

Pertanto tra le 21 di mercoledì 25 settembre alle 5 di giovedì 26 e nella stessa fascia oraria tra giovedì 26 e venerdì 27 e tra venerdì 27 e sabato 28 chi proviene dalla A28 ed è diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Portogruaro e, seguendo la segnaletica che indica la viabilità ordinaria, rientrare sulla A4 al casello di San Stino di Livenza. Nessun problema per chi dalla A28 è diretto verso la A4 in direzione Trieste e per chi viaggia in A4 in entrambe le direzioni.