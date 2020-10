A4, incidente tra tre camion, ustionato uno degli autisti

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Alle 11:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra Portogruaro e San Stino al km 341 per un incidente con incendio.



L'incidente ha coinvolto tre mezzi pesanti: un autista è rimasto ustionato. I pompieri sono arrivati da Portogruaro, San Donà e Motta di Livenza con 3 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori.



Hanno spento il rogo del camion incendiatosi subito dopo l’incidente, mentre l’autista rimasto ustionato, è stato preso in cura dal personale del SUEM per essere trasferito in ospedale.



Illesi gli altri due autisti. Traffico bloccato in direzione Venezia. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada.