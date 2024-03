A4, code di 10 km per due mezzi danneggiati da un tondino

VENEZIA - Un bus e un mezzo pesante sono rimasti danneggiati questo pomeriggio in A4, all’altezza dello svincolo per la A13 in direzione Milano: a provocare l’imprevisto, che non ha avuto conseguenze per le persone, è stato il malfunzionamento di un macchinario, posizionato sotto il cavalcavia, da parte dell’impresa incaricata di avvitare alcuni tiranti in ferro: uno di questi, andato oltre la quota prestabilita, ha perforato l’asfalto, provocando il danneggiamento dei due mezzi in transito.

L’episodio, a causa dei mezzi danneggiati fermati in prossimità dello svincolo per Bologna, ha provocato fino a 10 chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete coordinati dal centro operativo di Mestre, con la Polizia Stradale di Venezia e i mezzi del soccorso meccanico. Il traffico sta ora tornando alla normalità.