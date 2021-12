A4, chiusura nel weekend

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Prende forma il nuovo Nodo di Portogruaro, ovvero l’opera principale del primo sub lotto del secondo lotto (Alvisopoli – Portogruaro) della terza corsia della A4.

Dopo il varo delle campate del cavalcavia di svincolo, ora è giunto il tempo di raccordare le nuove rampe che collegano il manufatto alle carreggiate dell’autostrada, interessate a loro volta dai lavori di allargamento. L’intervento prevede più fasi, il primo dei quali si svolgerà nella notte tra sabato 11 dicembre e domenica 12 e riguarderà l’esecuzione di nuovi tratti pavimentati propedeutici alla realizzazione della rampa che collega la A28 (direttrice Conegliano – Portogruaro) alla carreggiata della A4 verso Trieste.

Nell’occasione, sempre nel tratto cantierato e sempre nella stessa notte, si procederà al rifacimento della vecchia pavimentazione in alcuni punti della carreggiata verso Venezia che risultano particolarmente usurati. Pertanto, necessariamente, per consentire tutte queste operazioni in sicurezza, dalle ore 20,00 di sabato alle ore 07,00 di domenica verrà chiuso il tratto autostradale della A4 tra il nodo di Portogruaro e lo svincolo di Latisana in entrambe le direzioni. In pratica, chi proviene da Venezia dovrà uscire alla barriera di Portogruaro, seguire la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle e rientrare allo svincolo di Latisana.

Altrettanto, chi proviene da Trieste dovrà uscire a Latisana e riprendere la A4 alla barriera di Portogruaro. Infine, chi proviene da Conegliano e percorre la A28 dovrà uscire alla barriera di Portogruaro, utilizzare gli itinerari alternativi e rientrare a Latisana per immettersi sulla A4. Nessun problema per chi proviene dalla A28 ed è diretto a Venezia. Nei prossimi giorni terminate le fasi di raccordo tra questa rampa e la carreggiata est si procederà alla fase di collaudo.