A4, camion sfonda il guardrail: code in autostrada

TRIESTE - Chiuso per un incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 luglio, il tratto autostradale della A4 Monfalcone Est – Redipuglia in direzione Venezia.



Alle 17.15 un autoarticolato avrebbe sbattuto contro la barriera di sicurezza centrale e nell’urto le ruote posteriori avrebbero invaso parte della corsia di sorpasso della direzione opposta, verso Trieste.



Non sono stati segnalati feriti. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete. E’ stato chiuso anche l’ingresso di Monfalcone Est in direzione Venezia.

Il sinistro ha provocato code tra la barriera di Villesse e Trieste Lisert in direzione Trieste.