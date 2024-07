A4, approvato progetto nuovo svincolo e casello di San Stino 

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Con decreto del Commissario delegato per l'emergenza dell'autostrada A4, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento del nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza, compreso nell'ampliamento della A4 con la realizzazione della terza corsia nel tratto del terzo sub lotto del secondo lotto (Alvisopoli - San Donà di Piave). Verrà costruito a cavallo tra i comuni di San Stino di Livenza e Annone Veneto: prevede un casello a 3 porte in ingresso e 5 di uscita, per una larghezza complessiva di circa 70 metri della linea di esazione.

L'avvio del bando di gara avverrà entro fine 2024 e sarà compreso in quello per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di allargamento dell'autostrada nel tratto tra San Donà di Piave e Portogruaro. L'approvazione del progetto ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità ed è stata avviata la procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori. Conclusa positivamente anche la procedura di impatto ambientale al ministero dell'Ambiente, con alcune prescrizioni; tra queste il completamento della tangenziale "G.Pancino" e la costruzione di una rotatoria tra la strada provinciale 60 e via Fosson, nel comune di Annone Veneto.

L'A4 "è un'arteria fondamentale per la logistica e il turismo" ha detto il presidente del Fvg e Commissario per l'emergenza della A4 Massimiliano Fedriga, l'obiettivo è quello di "renderla sempre più sicura". "Il controllo diretto sulla società - ha aggiunto - ci consente di intervenire in tempi rapidi. Da qui anche la ricapitalizzazione della società, approvata nell'assestamento di bilancio, che porterà a soddisfare le necessità legate all'avanzamento dei futuri interventi". Obiettivo del progetto è "alleggerire il traffico autostradale dal centro urbano di San Stino di Livenza" ha spiegato il presidente di Autostrade Alto Adriatico Marco Monaco, "la prosecuzione dell'iter - ha concluso - dipenderà dalla proroga dello stato di emergenza e, quindi, dalla conferma della figura del commissario delegato".