A4, ancora uno schianto lungo il "tratto maledetto"

SAN STINO DI LIVENZA - Da poco dopo le 13:00, i vigili del fuoco stanno operando in autostrada A4 nel tratto tra lo svincolo di San Stino e l’allacciamento dell’A28 Portogruaro Pordenone in direzione Venezia per il tamponamento di una bisarca da parte di un furgone: ferito l’autista del mezzo più leggero. I pompieri arrivati da San Donà, Motta di Livenza e Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto il conducente del furgone, rimasto incastrato nella cabina di guida. L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario di autostrade. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.