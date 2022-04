A4, al via la demolizione del cavalcavia

PORTOGRUARO - E’ tutto pronto per la demolizione dell’ultimo dei cinque cavalcavia del cantiere del primo sub lotto del secondo lotto (Alvisopoli – Portogruaro) della terza corsia. Si tratta del vecchio manufatto che attraversa l’autostrada A4, ovvero quello della strada provinciale 251 di Portogruaro.

Il cantiere notturno in programma tra sabato e domenica prevedrà anche il completamento della pavimentazione e la posa delle barriere di sicurezza in corrispondenza delle rampe del Nodo di Portogruaro; la manutenzione delle segnaletiche orizzontali e verticali in corrispondenza delle aree di cantiere; il montaggio di alcuni portali segnaletici; e la cantierizzazione della rampa sulla direttrice Portogruaro – Venezia.

Questa serie di interventi dovrà necessariamente svolgersi a “traffico chiuso” ovvero senza il passaggio di veicoli leggeri e pesanti. Pertanto dalle ore 20 di sabato 23 alle ore 7 di domenica 24 verrà chiuso il tratto della A4 tra San Stino di Livenza e Latisana in entrambe le direzioni. Inoltre chi percorre la A28 (provenienza Conegliano) ed è diretto a Trieste dovrà uscire allo svincolo di Portogruaro e immettersi sulla A4 al casello di Latisana; chi percorre la A28 ed è diretto a Venezia dovrà uscire allo svincolo di Portogruaro e immettersi sulla A4 al casello di San Stino di Livenza.