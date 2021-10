A27 Venezia-Belluno, sabato chiuso lo svincolo per Mestre

VENEZIA - Sulla A27 Venezia - Belluno, per consentire programmati lavori di pavimentazione di altro gestore, dalle 8:00 alle 12:00 di sabato 9 ottobre, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A57 Tangenziale di Mestre, per chi proviene da Belluno ed è diretto a Venezia.



In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Ramo D25 (Racc. Marco Polo) in direzione Aeroporto, si potrà raggiungere lo svincolo di Dese, percorrere la rotonda e rientrare nello stesso ramo D25 (Racc. Marco Polo) in direzione A57 Venezia.