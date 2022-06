A27, per una notte chiuso l'allacciamento con l'A4

MESTRE - Per consentire lavori di manutenzione ai giunti del viadotto di interconnessione A27/A4, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 giugno sarà chiuso, per chi percorre la A27 Mestre-Belluno e proviene da Venezia, il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste.



In alternativa, a chi proviene dalla A57 Tangenziale di Mestre o dal Raccordo Marco Polo ed è diretto verso la A4, si consiglia di proseguire sulla A57 in direzione Quarto d'Altino, uscire a questa stazione e rientrare in direzione della A4.