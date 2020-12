A27 nel tratto Fadalto-Vittorio Veneto nord: Autostrade o Comune rimborseranno il pedaggio

VITTORIO VENETO - «Conservate gli scontrini dei pedaggi autostradali»: è l’invito che lancia l’assessore Bruno Fasan ai fadaltini che, per raggiungere la città, devono percorrere l’A27 nel tratto Fadalto-Vittorio Veneto nord visto che la statale Alemagna dal 6 dicembre è interrotta da due frane.

Venerdì il sindaco Antonio Miatto ha scritto ad Autostrade chiedendo un ristoro per chi risiede in Fadalto. «Ho chiesto – spiega il sindaco – che aprano le sbarre dei due caselli per i fadaltini. Poi se non vorranno sostenere loro il ristoro, vedremo di pagare noi».

Oggi, martedì, il sindaco ha delegato l’assessore Fasan a tenere le fila sulla questione con Autostrade. E dopo i primi contatti con la società, l’assessore con delega ai trasporti invita tutti i residenti del Fadalto «che percorrono il tratto autostradale compreso tra i due caselli a conservare la ricevuta del pagamento per i veicoli di classe A. È infatti concreta la volontà da parte dell’amministrazione di rimborsare il pedaggio ai residenti qualora Autostrade per l’Italia non dovesse aderire alla nostra richiesta di esentarli dal pagamento finché la normale circolazione sulla viabilità ordinaria non sarà ripristinata». Fino a Natale o al massimo fino a Capodanno la statale Alemagna rimarrò chiusa.

«Ancora non siamo certi, da un punto di vista amministrativo, di poter garantire l’adozione della misura relativa al rimborso ma assicuro – conclude Fasan - che ci stiamo impegnando al massimo per superare tutte le difficoltà di ordine burocratico. È infatti nostro preciso desiderio essere al fianco dei residenti che devono sopportare i disagi causati dalle frane».