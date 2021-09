A27 Mestre-Belluno: chiuso per una notte il tratto Belluno Cadola-Alemagna

BELLUNO - Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire programmati lavori di manutenzione della segnaletica, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno/Cadola e l'allacciamento con la SS51 Alemagna, verso Longarone/Cortina e in direzione di Mestre.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Longarone/Cortina, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno/Cadola, percorrere la SS51 Alemagna; verso Mestre, percorrere la SS51 ed entrare sulla A27 allo svincolo di Belluno Cadola; chi proviene da Belluno dovrà percorrere la SS50 e proseguire sulla SS51 presso Località Ponte nelle Alpi ed entrare sulla A27 allo svincolo di Belluno Cadola.