A22, schianto contro un Tir: muore il conducente di un furgone

TRENTO - Un uomo ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto il 23 gennaio, poco prima delle 12.30, lungo l’Autostrada del Brennero, in direzione sud, nei pressi di Nave San Rocco, tra i caselli di San Michele all’Adige e Trento Nord. Il furgone guidato dalla vittima ha tamponato violentemente un mezzo pesante per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato fatale per il conducente del veicolo più leggero, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale e l’elicottero di Trentino Emergenza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. L’incidente ha provocato pesanti disagi al traffico, con il blocco della circolazione fino al casello di Trento Nord e la chiusura dello svincolo di San Michele all’Adige. Le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli incidentati sono durate diverse ore, causando rallentamenti e deviazioni. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dello schianto.