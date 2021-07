A13 Bologna-Padova, chiusa l'immissione in A4

VENEZIA - Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di competenza della Società CAV Concessioni Autostradali Venete, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 luglio, per chi proviene da Bologna, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, in direzione di Venezia.



Pertanto, chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia, verrà obbligatoriamente deviato sulla A4, verso Milano, dove potrà uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa in direzione di Venezia.