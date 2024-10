A 97 anni testimonial del vaccino antinfluenzale

SAN DONÀ DI PIAVE - La campagna di vaccinazione antinfluenzale è iniziata maretedì all'Ulss 4 Veneto orientale, con un testimonial speciale, lo jesolano Mino Santin, 97 anni, da sempre vaccinato contro l'influenza, il quale ha colto l'occasione per lanciare il proprio appello: "Il vaccino vi aiuta a stare meglio, fate come me, vaccinatevi". La presentazione stamani all'ospedale di San Donà di Piave (Venezia), alla presenza del direttore generale Mauro Filippi, della direttrice del dipartimento di prevenzione Anna Pupo e dei referenti dei circoli Auser di Jesolo, San Donà di Piave e Portogruaro.

"Sono onorato di partecipare a questa presentazione - ha continuato Santin - per dare il mio contributo da 'giovanotto' alla campagna di vaccinazione contro l'influenza. Mi sono sempre vaccinato e questo mi ha aiutato ad evitare problemi di salute". Per la campagna di immunizzazione 2024-2025 Ulss 4 ha acquistato 44.500 dosi, corrispondenti a quelle somministrate la scorsa stagione influenzale dove, con il 57% di copertura raggiunta negli over 65, l'azienda sanitaria ha registrato la più elevata in Veneto. Circa 39.000 dosi (poco meno del 90%) saranno somministrate dai medici di famiglia e dai pediatri. Circa 2.000 sono destinate alle case di riposo e circa 3.500 saranno somministrate direttamente dagli ambulatori vaccinali del Servizio Igiene e Sanità Pubblica agli operatori di enti e di servizi di primario interesse collettivo e a tutte le persone che non hanno potuto vaccinarsi dal medico di famiglia. Sono chiamate a partecipare alla campagna vaccinale anche le farmacie del territorio.