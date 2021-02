900 vitelli vagano da mesi nel Mediterraneo in pessime condizioni

SPAGNA - Una nave con 900 vitelli a borgo sta vagando da dicembre nel Mediterraneo. Si tratta del cargo Karim Allah, libanese, che dopo essere rimasto a lungo vicino alle coste di Cagliari ora è ripartito per la Spagna.

A quanto si apprende dall’agenzia di stampa AGI, la nave che trasporta 895 bovini (non si sa se siano ancora tutti vivi) ha toccato terra solo una volta per rifornirsi di foraggio. La nave fece infatti richiesta di approdo in Tunisia, ma questo gli fu negato.

Sul caso le associazioni Animal Welfare Foundation, Animal Equality ed Enpa, assistite dall'avvocata Manuela Giacomini, hanno presentato numerose segnalazioni.

Non si sa che intenzioni abbia la nave, in che condizioni igienico-sanitarie siano gli animali, dove siano le eventuali carcasse di chi non ce l’ha fatta.

E mentre in questi giorni le autorità italiane preparavano un’ispezione, la nave è nuovamente sparita, pare in direzione Spagna.