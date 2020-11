9 novembre 1989 cade il Muro di Berlino

EDITORIALE – Sono passati ben 31 anni dallo storico giorno in cui la domanda di un giornalista portò alla caduta del Muro di Berlino. Era il 9 novembre 1989 quando Riccardo Ehrman, allora corrispondente dell'ANSA a Berlino est, in conferenza stampa chiese al portavoce del governo della DDR, Günter Schabowski, se avesse ricevuto l’ordine di consentire ai cittadini di attraversare il confine. Una domanda e poi un’alta, in un incalzare che indusse il ministro della propaganda a dichiarare che il provvedimento aveva effetto immediato.



Già perché Schabowski ignorando la data dell’esecutività della disposizione, non volendo ammettere la sua lacuna, diede una risposta che milioni di persone aspettavano da decenni. Naturalmente fu fondamentale la caduta, qualche mese prima, del leader comunista Erich Honecker. La reazione della gente fu quella di un fiume in piena e tutto il mondo assistette alle manifestazioni di giubilo del berlinesi, culminate in liberatorie picconate al muro oltre che in abbracci fraterni tra concittadini dell’est e dell’ovest, inebriati dalla libertà.



Il muro cominciò a svolgere la sua funzione di barriera insormontabile il 13 agosto 1961, per impedire ai cittadini della Germania dell’Est di oltrepassare il confine che conduceva nel versante berlinese sotto il governo della Germania Ovest. Una recinzione in calcestruzzo lunga ben 156 chilometri e alta 3,6 metri, che di fatto fu oggetto di circa 5mila tentativi di fuga, costati la vita ad un numero tra 192 e 239 di persone: le guardie avevano l’ordine di sparare per d’impedire lo scavalcamento del muro.



Un simbolo per chiunque di ciò che può significare la privazione della libertà, non a caso in seguito a quei fatti il 15 aprile 2005 il parlamento italiano, con la legge n. 61, dichiarò il 9 novembre, "giorno della libertà". Fatti lontani? Eventi di cui si è persa la memoria? Beh, se così fosse dovremmo tutti riaprire qualche libro di storia, oggi più che mai. Oggi che non per una dittatura politica siamo vincolati ma a causa di un nemico invisibile di cui possiamo appurare solo i malefici sintomi.



Ma come allora anche oggi ci sono dei picconi, per abbattere il muro, e sono: il buonsenso, l’uso dei presidi sanitari e sopra ogni cosa il rispetto, per la salute altrui e nostra. A differenza dei berlinesi ci è dato scegliere se vogliamo continuare a essere condizionati dalla pandemia o se invece intendiamo mettere in atto tutte le misure necessarie a contrastare il diffondersi del virus.



Il direttore