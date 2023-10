84enne sparisce nei boschi con il suo cane: all'alba le ricerche sono riprese

PORDENONE - La stazione di Pordenone del Soccorso Alpino ha preso parte dalle 17 circa fino alle 20.30 alle ricerche coordinate dai Vigili del Fuoco e scattate ieri pomeriggio a seguito di denuncia di scomparsa di un uomo di 84 anni residente in loco assieme al suo cane, che è solito tenere sempre vicino e al guinzaglio. La denuncia è stata fatta da un familiare, che non lo ha più visto. L'uomo sarebbe uscito a fare la consueta passeggiata nei dintorni e non ha fatto rientro.



Poco dopo le 17 i nostri soccorritori, una decina di tecnici e una Unità Cinofila, hanno cominciato a battere i sentieri presenti tra la zona pianeggiante e la zona collinare a ridosso della pedemontana pordenonese. Sul posto anche due Unità Cinofile della Protezione Civile. Alcuni residenti in zona lo avevano comunque visto questa mattina. Le ricerche al momento non hanno condotto ad alcun risultato. Sono riprese questa mattina alla luce del giorno.