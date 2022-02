83enne fermato alla guida senza patente ammette: “Guido da 70 anni ma non l’ho mai conseguita”

INGHILTERRA - Dopo 70 anni che guidava senza patente né assicurazione è stato fermato. Un 83enne inglese è stato multato nei giorni scorsi a Bulwell, cittadina inglese vicino a Nottingham, perché viaggiava su una Mini blu senza i necessari documenti. A far scattare il controllo è stata una telecamera che ha individuato la vettura come non assicurata. Gli agenti di polizia hanno così scoperto che il pensionato non aveva nemmeno la patente.

“Non l’ho mai conseguita, eppure guido da quando avevo 12 anni e non ho mai fatto un incidente”, si sarebbe giustificato l’anziano signore, come riporta la stampa inglese. Le sue buone capacità di guida ovviamente non sono valse a risparmiargli una multa, una denuncia e la confisca dell’automobile.

