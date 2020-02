In 800 per il cross di Borgo Valbelluna

BORGO VALBELLUNA - La carica degli 800 nel 1° cross del Comune di Borgo Valbelluna.



Giovani e master si sono dati battaglia, per l’intera mattinata, sui prati di Mel (Belluno), in casa del Gs La Piave 2000, società che festeggia i 20 anni di attività e in autunno potrà disporre di una nuova pista che sorgerà proprio in località La Lora, dove oggi è andata in scena la corsa campestre.



Era la terza e conclusiva prova dei campionati regionali di società, dopo le gare di Galliera Veneta (12 gennaio) e Vittorio Veneto (26 gennaio). Un trionfo per il Csi Atletica Provincia di Vicenza, leader nella classifica combinata giovanile (somma dei risultati ottenuti in tutte le categorie), davanti alle Fiamme Oro e all’Expandia Atletica Insieme Verona. A conferma della sua supremazia, il Csi Atletica Provincia di Vicenza ha anche vinto i titolo regionali di categoria tra i cadetti e i ragazzi.



Gli altri allori a squadre sono andati invece a Bellunoatletica M.G.B. tra le cadette e alle Fiamme Oro tra le ragazze. Vittorie individuali di giornata per Lorenzo De Fanti (Gs Quantin Alpenplus) tra i cadetti ed Elisa Clementi (Csi Atl. Provincia di Vicenza) tra le cadette. Tra i più giovani, doppietta per il Gruppo Atletico Coin Venezia, primo con Raffaele Faronato tra i ragazzi e Alessia Miniutti tra le ragazze.



Una prova generale del campionato regionale individuale che, per il settore giovanile, si terrà il 1° marzo a Marostica. Tra i master, titoli di società per l’Atletica Valdobbiadene tra gli uomini e per l’Atletica Riviera del Brenta tra le donne.



Said Dourmi (Atl. Biotekna Marcon) ha dominato la batteria maschile under 60. Tra le donne, netta supremazia invece per Manuela Bulf (Atl. Agordina), mentre Gianni De Conti (Atl. Trichiana) è stato il più veloce tra gli ultrasessantenni.



RISULTATI



MASCHILI. Settore promozionale. Cadetti (2,5 km): 1. Lorenzo De Fanti (Gs Quantin Alpenplus) 7’53”, 2. Federico Morona (Atl. Sernaglia) 8’16”, 3. Christian Da Rold (Bellunoatletica M.G.B.) 8’17”. Società (finale): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 640, 2. Gs Fiamme Oro 533, 3. Trevisatletica 462.



Ragazzi (1,5 km): 1. Raffaele Faronato (G.A. Aristide Coin Venezia) 5’32”, 2. Sebastiano Di Tos (Atl. Jesolo Turismo) 5’40”, 3. Luca Stocchero (Athletic Club Firex Belluno) 5’45”. Società (finale): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 659, 2. Athletic Club Firex Belluno 437, 3. Expandia Atl. Insieme Verona 333.



Settore master. SM35 (6 km): 1. Said Dourmi (Atl. Biotekna Marcon) 18’40”. SM40 (6 km): 1. Paolo La Placa (HRobert Running Team) 19’47”. SM45 (6 km): 1. Ivan Basso (HRobert Running Team) 19’54”. SM50 (6 km): 1. Hamid Nfafta (Atl. Valdobbiadene) 20’32”. SM55 (6 km): 1. Lucio Fregona (Gs Astra) 20’21”. SM60 (4 km): 1. Gianni De Conti (Atl. Trichiana) 15’03”. SM65 (4 km): 1. Dante Passuello (Pol. Vodo di Cadore) 15’50”. SM70 (4 km): 1. Antonio Maccagnan (Atl. San Biagio) 17’41”. SM75 (4 km): 1. Roberto Smali (Gs Quantin Alpenplus) 19’03”. SM85 (4 km): 1. Mario Lorenzon (Atl. Valdobbiadene) 28’28”. Società (finale): 1. Atl. Valdobbiadene 383, 2. Atl. Biotekna Marcon 332, 3. HRobert Running Team 243.



FEMMINILI



Settore promozionale. Cadette (2 km): 1. Elisa Clementi (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 7’06”, 2. Lucia Arnoldo (Bellunoatletica M.G.B.) 7’15”, 3. Caterina Zorzi (Trevisatletica) 7’17”. Società (finale): 1. Bellunoatletica M.G.B. 466, 2. Ana Atletica Feltre 432, 3. Csi Atl. Provincia di Vicenza 378.



Ragazze (1 km): 1. Alessia Miniutti (G.A. Aristide Coin Venezia) 3’47”, 2. Linda Sanarini (Atl. Vis Abano) 3’55”, 3. Sofia Isaurico (Athletic Club Firex Belluno) 3’57”. Società (finale): 1. Gs Fiamme Oro 521, 2. Expandia Atl. Insieme 483, 3. G.A. Coin Venezia 394. Società (combinata finale): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 1.990, 2. Gs Fiamme Oro 1.455, 3. Expandia Atl. Insieme Verona 1.137, 4. Silca Ultralite 942, 5. Gs La Piave 2000 850, 6. Trevisatletica 844.



Settore master. SF35 (4 km): 1. Manuela Bulf (Atl. Agordina) 14’12”. SF40 (4 km): 1. Jessica Doria (Tornado) 15’46”. SF45 (4 km): 1. Patrizia Zanette (Dolomiti BL) 15’30”. SF50 (4 km): 1. Michela Ipino (Atl. Bassano Running Store) 17’38”. SF55 (4 km): 1. Olivetta De Conti (Atl. Sernaglia) 17’44”.



SF60 (4 km): 1. Carla Faggin (Runners Padova) 17’59”. SF65 (4 km): 1. Luigino Salvagno (Gs Quantin Alpenplus) 20’13”. SF70 (4 km): 1. Pasqualina Da Re (Atl. Vittorio Veneto) 24’09”. SF75 (4 km): 1. Maria Grazia De Colle (Gs Quantin Alpenplus) 23’46”. Società: 1. Atl. Riviera del Brenta 90, 2. Atl. Valdobbiadene 82, 3. Atl. Biotekna Marcon 60.