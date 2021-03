8 marzo: jesolana vince concorso 'Donne in emergenza'

JESOLO - Emanuela Bressan, di Jesolo (Venezia), ha vinto il concorso letterario "A proposito di donne ...in emergenza" organizzato ad Alessandria in occasione delle celebrazioni del "Marzo Donna" dalla Consulta Pari opportunità del Comune. Il suo racconto s'intitola "una scia di libertà".





"Fino al 2005 ero un'albergatrice - racconta Emanuela Bressan -. Poi un incidente mi ha costretta su una carrozzina. La mia vita è migliorata, certamente non fisicamente, ma ho fatto pulizia delle amicizie, ho iniziato a vivere giorno per giorno, senza pormi limiti".

Nel 2016 ha ottenuto il brevetto di volo e con il suo nuovo lavoro, a fianco dei commercianti di San Donà, si sente realizzata. Il tema dell'ultimo concorso era la donna in emergenza: i tre finalisti hanno trattato temi forti come, appunto, la disabilità. Secondo posto per Andrea Voltolini, terzo per Paolo Bagatin.