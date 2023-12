"Per 8 anni ho vissuto con un tumore al cervello, nessuno se n'era accorto"

Riconoscere le avvisaglie di un tumore al cervello può essere determinante per affrontare la malattia in modo tempestivo, una lezione appresa da Matt Carpenter, tiktoker di 33 anni e autore del libro "A Trip Down the Rabbit Hole: My 10 Year Journey with a Brain Tumor" (Un viaggio nella tana del coniglio: i miei 10 anni con un tumore al cervello). Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'influencer ha condiviso i campanelli d'allarme che avrebbero potuto aiutarlo a individuare tempestivamente il glioma che lo ha colpito nel 2018.



Nel 2010 -riferisce il giovane - non ha riconosciuto i primi segni della malattia, che avrebbe poi scoperto nel 2018: un glioma al cervello, particolarmente grande e pericoloso. All'epoca, il tiktoker attribuì i sintomi allo stress e al troppo lavoro, trascurando la propria salute e rimandando una tomografia. Per otto anni, il suo tumore ha continuato a crescere, senza che nessuno lo notasse, poi nel 2013, Carpenter ha iniziato a notare i primi segnali: difficoltà nel parlare coerentemente e alterazioni emotive. Nonostante ciò, ha continuato a trascurare i segnali premonitori. Solo dopo alcuni attacchi epilettici allarmanti, il 33enne ha deciso finalmente di sottoporsi ad accertamenti. Dopo una serie di esami, i medici sono riusciti a individuare il tumore maligno.



La storia di Matt Carpenter sottolinea l'importanza di prestare attenzione ai segnali del corpo, anche quelli apparentemente meno evidenti, e di agire prontamente di fronte a sintomi persistenti.