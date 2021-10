77a edizione Festa dei Marroni a Combai

MIANE - È iniziata la 77^ Festa dei Marroni IGP ritornata in presenza dopo la pausa forzata dello scorso anno.



Una soddisfazione per tutti, a partire dal sindaco di Miane Denny Buso, che si è complimentato con i volontari in grado di predisporre la manifestazione superando le restrizioni della normativa vigente.



“Purtroppo la produzione quest’anno è molto scarsa a causa della terribile e devastante grandinata del 19 maggio scorso, che ha colpito Combai danneggiando irreparabilmente i germogli dei castagni. Per fortuna l’area di produzione, che va da Segusino a Vittorio Veneto, non ha subito danni e dunque siamo riusciti a compensare. Il prodotto è sempre ottimo. Solitamente l’area produce dai 300 ai 400 quintali di marroni l’anno; la Festa di Combai ne consuma circa 100. I soci sono all’incirca 200. L’associazione promuove, la cooperativa Agricombai raccoglie e vende” spiega Luigi Buogo, presidente dell’Associazione dei Produttori dei Marroni IGP.



Tanti gli appuntamenti previsti oltre alla degustazione delle specialità a base di marroni:

Venerdì 22 ottobre dalle 10 alle 17 BoscArt, installazioni artistiche in località Calpiana. Ore 19:30 escursione guidata sotto le stelle e alle 20 cena con galletto alla brace e marroni.

Sabato 23 ottobre dalle ore 10 BoscArt; ore 14 apertura Fantastica via, ore 14:30 passeggiata nel bosco con raccolta di marroni. Ore 18 La rostidora d’oro, competizione per il miglior cuciniere di marroni presso il ristorante Biss Badaliss.

Domenica 24 ottobre, ore 9 passeggiata in compagnia di Giovanni Carraro lungo il sentiero del Verdiso. Ore 12 pic-nic al parco di Comby. Ore 13:30 apertura del punto panoramico di degustazione di marroni e vin novo.